Campania: Borrelli (Verdi), finalmente entro gennaio la prima rata delle borse di studio per gli universitari

- "Entro 6 giorni, prima della fine del mese di gennaio, saranno pagati gli anticipi delle borse di studio per gli studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso". A darne notizia il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione cultura e università, che aveva raccolto le lamentele a La radiazza di Gianni Simioli di alcuni vincitori per i ritardi nei pagamenti e ha seguito i lavori dell'incontro che ha visto riuniti i rappresentanti di Regione, Adisurc e Banco di Napoli da cui è scaturito l'accordo decisivo. "Nei fatti, considerando che la graduatoria definitiva è stata approvata lo scorso 29 dicembre, non si potrebbe neanche parlare di ritardo, considerando anche che è la prima erogazione gestita dall'Adisurc, l'ente che ha racchiuso in un'unica struttura le aziende per il diritto allo studio campane", ha aggiunto Borrelli, per il quale "c'è stata già comunque l'inversione di tendenza rispetto agli scorsi anni quando le borse di studio venivano pagate con enormi ritardi e i soldi versati dagli studenti non venivano usati tutti per le borse di studio". (Ren)