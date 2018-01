Napoli: Corte di Appello, meno reati e alta percezione insicurezza (3)

- ''Si tratta di un fenomeno non nuovo - ha dichiarato il presidente della Corte di appello - ma che ha assunto negli ultimi tempi connotazioni di particolare gravità, quasi una sorta di evoluzione criminale del bullismo, che non può essere sottovalutato ma deve essere oggetto di grande attenzione''. La diminuzione dei reati dei minori è legata anche al fatto che ''sono diminuiti i minori in quanto a Napoli, come nel resto d'Italia, si è alzata l'età media della popolazione a causa dell'abbassamento della natalità''. Tra i punti fondamentali ''molto importante in funzione preventiva e' la lotta alla dispersione scolastica''. Meno 47 per cento gli omicidi volontari (da 63 a 33 di cui 26 legati alla criminalità organizzata), diminuiscono le rapine, le estorsioni, i furti, le ricettazioni, le violenze sessuali, i casi di sfruttamento della prostituzione. Aumentano invece i reati relativi alle sostanze stupefacenti, da 1805 a 2011. (segue) (Ren)