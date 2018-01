Napoli: demolizione del viadotto di via delle Repubbliche Marinare

- La giunta comunale, a firma dell'assessore alle infrastrutture Mario Calabrese, ha approvato il progetto esecutivo delle opere relative al II lotto della "Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - L'intervento, per un importo complessivo di 894.262 € prevede la progettazione e l'esecuzione della demolizione del Viadotto di via delle repubbliche marinare tra via Volpicella e via Ottaviano . Prevede, inoltre, la riconfigurazione e la riqualificazione della parte "a raso" di via delle Repubbliche Marinare. L'inizio dei lavori è prevista nei primi mesi del 2018. La fine dei lavori è prevista per la conclusione del 2018.(Ren)