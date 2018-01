Napoli: commemorazione vittime dell’Olocausto Istituto Montessori di Somma Vesuviana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 26 gennaio, alle ore 10 presso l’auditorium multimediale Biagio Auricchio,si celebra il Giorno della Memoria durante il quale si ricordano i sei milioni di ebrei, russi, polacchi, zingari, testimoni di Geova, omosessuali,malati mentali e diversamente abili che furono diabolicamente soppressi dall’orrore del genocidio e dello sterminio della follia nazifascista. La legge italiana n,211/2000 chiarisce che la data del 27 gennaio corrisponde al giorno in cui le truppe russe espugnarono il predetto campo di sterminio. Esprime, inoltre, i motivi per cui fu approvata. Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria in quanto è dedicato al ricordo della Shoah, ossia della soluzione finale consistente nello sterminio sistematico del popolo ebraico, delle leggi raziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani deportati, imprigionati e soppressi. Inoltre, sancisce che in tutte le scuole italiane vengano organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessioni in modo da consegnare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia ,affinché simili eventi non possano mai più accadere.(Ren)