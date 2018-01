Di Scala (Forza Italia): su Formazione utile un momento di riflessione e chiarezza

- "Sbloccare le sessioni d'esame per chi, OSS o altro, abbia frequentato e concluso un corso di formazione regionale serve a poco o a nulla se non si fugano i dubbi di legittimità sulla nomina e la composizione delle commissioni e, soprattutto, se non si congelano e si modificano i recenti provvedimenti regionali che intervengono sulla materia. Condivido la posizione dei sindacati allorché si chiedono: chi si assumerà la responsabilità dell'annullamento degli esami qualora il ricorso sulle nuove norme presentato dai dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro al capo dello Stato dovesse essere accolto?". Così la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione sburocratizzazione della Regione Campania, Maria Grazia Di Scala rinviando agli esiti della seduta di commissione convocata in audizione martedì scorso sul disciplinare per lo svolgimento degli esami finali dei corsi finanziati e autofinanziati e sulla sospensione dello svolgimento degli esami finali per i percorsi formativi operatori socio sanitari, presenti le rappresentanze istituzionali e sindacali del settore della Formazione in Campania. "E' evidente - aggiunge l'esponente di Forza Italia – che sui provvedimenti adottati ed anche sulla gestione regionale della formazione è indispensabile un momento di riflessione e chiarezza". "Anche su questo secondo aspetto non mancherà il nostro impegno concreto", conclude la presidente Di Scala.(Ren)