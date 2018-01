Campania: Consiglio regionale celebra la Giornata della memoria

- In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 26 gennaio, alle ore 10.00, presso l'Auditorium dell'Isola C3, al Centro Direzionale si terrà l'evento, promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Campania insieme alla Consulta regionale femminile, intitolato "Le rose di Ravensbruck". Si tratta della terza edizione del concorso della Consulta regionale femminile con le scuole della Campania che quest'anno è dedicata al tema "le persecuzioni delle donne nei lager nazisti". Interverranno Simona Ricciardelli, Presidente della Consulta regionale femminile della Campania, Johanna Wando, istituto Goethe di Napoli, Adriana Buffardi, ex Assessore regionale, Guido D'Agostino, Presidente Istituto Campano per la storia della Resistenza, Carla Nespolo, Presidente nazionale Anpi, e la Presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio. Modera Laura Capobianco, componente della Consulta regionale femminile.(Ren)