Napoli: progetto esecutivo relativo all'abbattimento della Vela Verde a Scampia

- La Giunta comunale ha approvato una delibera relativa all'assegnazione degli ultimi nuovi alloggi ai residenti nelle Vele di Scampia. In questo modo può partire la gara per il progetto esecutivo relativo all'abbattimento della Vela Verde. Assegnazione per un triennio, in base a quanto previsto dalle norme regionali e secondo quanto autorizzato dalla regione Campania, 60 alloggi assegnati secondo un elenco in ordine di anzianità di presenza nelle Vele, riferita ai soli censiti entro il dicembre 2015: questi i principali contenuti della delibera. E' in corso l'attuazione dell'intervento progettuale di riqualificazione del lotto M delle Vele di Scampia nell'ambito del progetto "Restart Scampia: da margine urbano a centro dell'area metropolitana", finanziato con il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta". (segue) (Ren)