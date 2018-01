Napoli: questa mattina convegno all'Ordine dei Commercialisti sul tema "Impresa cultura" (2)

- “Abbiamo scelto di creare una commissione dedicata alla cultura per analizzare le diverse forme di impresa esistenti e creare soluzioni di supporto e sviluppo in grado di aiutare gli imprenditori ed i futuri neo imprenditori nel loro percorso e sostenere la valorizzazione e sviluppo del nostro territorio”, ha evidenziato Concetta Riccio, consigliere delegato dell'Ordine partenopeo. “La cultura è uno dei settori che potrà sostenere lo sviluppo dell’economia locale, valorizzando l’unicità di proposte d’arte e mestieri se accompagnato in modo consapevole nella creazione, anche per le piccole e medie imprese, dai modelli economici e di business consapevole”. Secondo Aldo Petrucciani, presidente Commissione gestione imprese della Cultura, “è innegabile che la Cultura può e deve rappresentare la piattaforma per lo sviluppo economico e sociale. La Commissione, con la presentazione del Rapporto Federculture si propone di evidenziare non solo alla categoria dei commercialisti, ma all’intero territorio le potenzialità del sistema produttivo culturale e creativo e allo stesso tempo indicare la possibilità di sviluppo (anche di impresa) in campo culturale”. Al convegno parteciperanno Achille Coppola, segretario nazionale dei commercialisti italiani, Claudio Bocci, direttore Federculture; Pierpaolo Forte, presidente Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Museo Madre di Napoli; Paolo Giulierini, direttore Museo Archeologico di Napoli Mann; Paolo Iorio, direttore Museo Filangieri; Alfonso Andria, presidente Centro Universitario Europeo per i beni culturali; Carolina Botti, Direttore A.L.E.S. .S.p.a. (Mibact); Fabio Borghese, Direttore Creactivitas – Creative Economy Lab; Lello Savonardo, docente di Comunicazione e Culture giovanili Università Federico II di Napoli; Guido Cabib, Direttore artistico Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli; Francesca Amirante, Presidente Progetto Museo; Donatella Gallone, Editrice e fondatrice del Mondodisuk; Orietta Palumbo, Vicepresidente Commissione gestione imprese della Cultura, Clelia Buccico, presidente della Fondazione Odcec Napoli e Gianfranco Frassetto (Comitato Scientifico). (Ren)