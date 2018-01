Napoli: Verdi, il sindaco di San Giorgio cancelli scritta contro Abete e Brumotti

- "Abbiamo chiesto al sindaco di San Giorgio a cremano, Giorgio Zinno, di cancellare immediatamente la scritta minacciosa verso Abete e Brumotti, i due inviati di Striscia la notizia presi di mira da ignoti che hanno invitato a mandarli in ospedale". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza, aggiungendo che "pur se Abete e Brumotti, al quale esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà, non si lasceranno certo intimidire da minacce del genere, è giusto che venga rimossa immediatamente". (Ren)