Campania: al via la campagna "Il Movimento 5 stelle a casa tua"

- Da sabato 27 gennaio il Movimento 5 Stelle entrererà nelle case dei cittadini per illustrare i 20 punti del suo programma elettorale e far conoscere a tutti chi sono, sul territorio, i candidati alle politiche del 4 marzo prossimo, attraverso la campagna "Il Movimento 5 stelle a casa tua". L'appuntamento è fissato a Napoli, nel quartiere Vomero, in via San Domenico 45, nell’abitazione del signor Franco Palladino, alle ore 11.30. Nell’occasione il deputato del Movimento 5 Stelle Roberto Fico, le consigliere regionali del M5s della Campania, Valeria Ciarambino e Maria Muscarà, incontreranno condomini, vicini e amici del padrone di casa per presentare le proposte del Movimento 5 Stelle in vista della sfida elettorale e per rispondere alle domande dei presenti. (Ren)