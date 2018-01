Napoli: Corte di Appello, meno reati e alta percezione insicurezza (2)

- Nel settore civile riduzione delle pendenze sia in Appello sia davanti ai tribunali del distretto. Diminuisce dell'8 per cento il numero complessivo dei reati commessi nelle aree del distretto di Napoli. Una particolare attenzione al fenomeno della criminalità minorile, dove a fronte di una complessiva diminuzione dei reati si assiste a un aumento della gravità degli illeciti, come emerge dalle contestazioni di associazione per delinquere e droga, mentre per quanto riguarda gli episodi di bullismo la novità è costituita dal fatto che diversi casi si sono registrati anche in zone ''che venivano ritenute sicure'' e non più soltanto nelle periferie degradate. De Carolis ha evidenziato, a tale proposito, l'assenza in città ''di zone franche'' mentre Riello ha parlato di ''salto di qualità della criminalità minorile''. Quello delle baby gang è un problema, ha detto il pg, ''che si deve affrontare sul piano della bonifica sociale''. ''Sarebbe stupido rispondere solo sul piano repressivo. Fermezza e recupero non sono termini antitetici'' ha affermato sottolineando l'importanza delle misure alternative al carcere ed a misure di sostegno alle famiglie in difficoltà. (segue) (Ren)