Napoli: martedì incontro su efficienza energetica a Castel dell’Ovo

- Il 30 gennaio, in via Eldorado, Castel dell’Ovo, Sala Italia dalle 9 alle 18, Enea ha organizzato un incontro che si pone l’obiettivo di presentare una campagna che presenta una serie di attività che focalizzano l’interesse verso l’uso consapevole dell’energia e accelerare il processo di miglioramento dell’efficienza energetica. Tale iniziativa parte con il convegno Pa E Pmi: obiettivo efficienza energetica, che rappresenta un momento di incontro e confronto sugli strumenti e le strategie utili al conseguimento del risparmio energetico. L’evento prosegue con una serie di attività che approfondiscono le tematiche dell’efficienza energetica, come gli incontri B2B tra esperti e imprese in cui si parlerà di incentivi regionali, contratti di presentazione energetica e strumenti per diagnosi. Infine, la giornata si conclude con un talk in cui l’energia vitale incontra l’arte: un dialogo tra temi storico-artistici e scientifici. L’evento è gratuito e i partecipanti al convegno dovranno registrarsi alle ore 9.00 direttamente loco. Per prenotare un vostro appuntamento agli incontri B2B scrivere alla mail italiainclassea@enea.it indicando nell’oggetto “B2B”. L’Iniziativa “Italia in classe A” è finanziata dall’Enea ed è rivolta agli amministratori, operatori, tecnici locali e associazioni di categoria e a tutti i cittadini interessati.(Ren)