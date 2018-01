Banche: venerdì a Riardo (Caserta) convegno organizzato da Unicredit dal titolo "La Finanza per la Crescita"

- “La Finanza per la Crescita”: è l'evento organizzato da UniCredit, che si svolgerà lunedì 29 gennaio, a Riardo (Caserta) presso la sede di Ferrarelle, in via Contrada Ferrarelle 1, con inizio alle ore 14.30. Nel corso della giornata sarà anche firmato il “Patto per la crescita della Campania” tra UniCredit, Confindustria Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II per supportare le aziende della regione e favorire l’interconnessione tra imprese, mondo accademico e i talenti del territorio. L’evento rientra nel ciclo di incontri “+Valore Sud” organizzato da UniCredit, il percorso di accelerazione ed accompagnamento alla crescita dedicato a 100 Pmi del Mezzogiorno. I lavori saranno aperti da Carlo Pontecorvo, presidente e amministratore delegato di Ferrarelle Spa, Antonio Ferraioli, amministratore delegato di La Doria Spa e presidente del consiglio di Territorio Sud di UniCredit ed Elena Goitini, direttore regionale Sud di UniCredit. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Boccia, presidente Confindustria, Giorgio Olivanti, Corporate Financial Advisory Italy di UniCredit, Ferdinando Natali, responsabile Corporate Sud di UniCredit. Dopo la firma del “Patto per la crescita della Campania”, sono previste le relazioni di Stefano Firpo, direttore generale del Mise; Giuseppe Coco, coordinatore dei consiglieri del ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno; Gaetano Manfredi, presidente Crui e Rettore Università di Napoli Federico II; Ambrogio Prezioso, presidente Confindustria Campania; Giovanni Ronca, co-responsabile delle attività di Commercial Banking Italy di UniCredit. E' in programma l'intervento video di Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno.(Ren)