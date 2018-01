Napoli: al via revisione straordinaria delle società partecipate

- La giunta comunale, a firma dell'assessore al bilancio Enrico Panini, ha approvato, la delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute a settembre 2016, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo Madia. Con tale atto di proposta al Consiglio comunale continua l'azione dell'Amministrazione, iniziata nel novembre 2012, mirata ad efficientare il sistema delle società partecipate, razionalizzando e riducendo il numero degli organismi di cui l'Ente possiede quote in modo diretto od indiretto. In particolare, la giunta propone al Consiglio di procedere all'alienazione delle partecipazioni che non sono ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (tra le quali il Ceinge Biotecnologie Avanzate S.C.a.r.l., Gesac spa, City Sighteeing Napoli s.r.l. e Palazzo Canino s.r.l.), cosi come si propone di effettuare ulteriori misure di razionalizzazione con riferimento alla partecipazione di Terme di Agnano spa (già in liquidazione). (segue) (Ren)