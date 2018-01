Napoli: approvata delibera di revisione straordinaria delle società partecipate (2)

- E' stata, invece, rinviata la decisione per quanto riguarda Net Service, partecipata di Abc e ritenuta dalla stessa asset fondamentale in vista della compiuta realizzazione del ciclo integrato delle acque, per valutare in modo definitivo le condizioni di detenibilità. Nella stessa delibera si propone al Consiglio, altresì, il mantenimento della partecipazione diretta delle società Asia Napoli Spa, Napoli Holding s.r.l., Napoli Servizi Spa e Caan - Centro agroalimentare di Napoli oltre che la partecipazione in Mostra D'Oltremare. L'attuazione del decreto legislativo Madia, nelle volontà della Giunta, prosegue, dunque, la finalità di riqualificare, quanto più possibile, la spesa pubblica e di garantire, di conseguenza, una più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio attraverso investimenti mirati in servizi di qualità. (Ren)