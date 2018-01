Napoli: additive manufacturing, venerdì incontro alla scuola politecnica e delle scienze di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Innovative design and material processing for additive manufacturing”. E’ questo il titolo dell’incontro, promosso da Campania Digital Innovation Hub, in programma domani, venerdì 26 gennaio alle ore 14.30, presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di base (p.le Tecchio 80, Napoli). L’additive manufacturing è una tecnica che consente di produrre, partendo da un modello digitale 3D, il materiale strato dopo strato, eliminando molti dei vincoli di costo e di fattibilità che limitano il design ottimale e la creatività, riducendo il time-to-market. Sussistono ancora molti limiti all’effettiva implementazione industriale di questi processi innovativi (dalla qualità dei pezzi prodotti alla ripetibilità, alla presenza di tensioni residue). Solo con un approccio sistemico ed ecosostenibile, saranno in grado di esprimere il massimo potenziale e permettere un reale salto generazionale nell’ambito dell’industria manifatturiera. (segue) (Ren)