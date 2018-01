Calcio: Benatia, Napoli nostro avversario e Tottenham grande squadra

- Medhi Benatia ha parlato ai microfoni dei giornalisti affrontando vari argomenti:” Lo scorso anno abbiamo quasi vinto tutto, in una stagione spettacolare durante la quale abbiamo perso solo la finale di Champions – ha sottolineato Benatia - dopo è sempre più difficile ripartire con la stessa voglia e la stessa fame”. Il difensore bianconero ha parlato anche dei suoi due compagni di squadra Szczesny e Higuain:” Come tutti i portieri è un po' matto, ma soprattutto è molto bravo, è un portiere moderno, capace di giocare anche con i piedi e poi lavorare con il numero uno al mondo non è poco – ha proseguito Benatia - in Europa non ci sono giocatori come Higuain che lavorano così tanto per la squadra. Sta facendo un lavoro enorme e che segni o meno non importa”. Benatia si è soffermato anche sul tema campionato e la sfida tra Juve e Napoli:” E’ un po' presto per dirlo. La Lazio sta facendo bene e poi ci sono ancora l'Inter e la Roma. Ora chiaramente noi guardiamo al Napoli perché è davanti e dobbiamo fare di tutto per essere noi primi a fine anno”, ha poi concluso Benatia sull’impegno in Champions League contro il Tottenham” io guardo sempre il campionato inglese e quindi seguo anche gli Spurs. Stanno facendo molto bene da due o tre anni e sappiamo fin dal sorteggio che non sono un avversario facile da affrontare”. (Ren)