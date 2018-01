Zinzi: fumarole da ex Cava Monti, interrogazione a Bonavitacola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'ex Cava Monti ci sono degli interrogativi ancora aperti. L'inserimento del sito nel piano regionale delle bonifiche ha indicato la direzione da seguire, ma non ha sciolto i nodi relativi ai tempi ed alle modalità di procedimento". Così il presidente della III Commissione speciale Terra dei Fuochi, Gianpiero Zinzi, che ha presentato un'interrogazione indirizzata all'assessore regionale all'Ambiente Fulvio Bonavitacola, avente ad oggetto "Mancata bonifica del sito denominato Cava Monti in Maddaloni". Il progetto di bonifica deve essere messo a regime entro il 2019, ma non sembrano ancora maturi i tempi per l'entrata a regime di Invitalia SpA, indicata dalla Giunta Regionale come soggetto attuatore per tutti gli interventi di bonifica inseriti nel Patto regionale. (segue) (Ren)