Calcio: Hamsik presta sua maglia a esposizione museo (2)

- Quello che si va delineando, anche alla luce dei risultati dell'ultima giornata di campionato, e' un testa a testa con la Juventus. ''E' vero – ha detto Hamsik - e conteranno tanti aspetti, anche quello dei nervi saldi. Ogni partita deve essere come una finale, non solo lo scontro diretto a Torino. Sappiamo che da qui in avanti ogni punto vale molto la Juve ne perderà qualcuno, come anche noi ma l'importante sarà come si arriva alla fine''. Domenica il Napoli ospita il Bologna al San Paolo e scenderà in campo anche Verdi, dopo il rifiuto a trasferirsi in azzurro. ''La nostra rosa – ha commentato Hamsik – è ampia e quelli che vengono chiamati in causa hanno risposto bene finora. Non so cosa stia facendo la società ma la squadra è pronta ad affrontare la stagione fino alla fine bene, stiamo bene atleticamente come abbiamo dimostrato a Bergamo dopo la sosta e questo è un segnale importante''. (Ren)