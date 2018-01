Campania: sottoscritto il contratto regionale di categoria degli operai idraulico forestali (2)

- “Con questo Cirl - ha aggiunto Franco Alfieri, capo della segreteria del presidente - abbiamo delineato un nuovo ruolo per i lavoratori forestali, che saranno impiegati in un’ottica più produttiva nell’ambito delle numerose ed articolate funzioni che gli enti delegati dovranno assolvere. In particolare, con la riforma del settore, abbiamo dato sostanza e messo a sistema le qualificate attività già poste in essere dagli enti delegati, prima tra tutte quelle realizzate con la cosiddetta protezione civile montana”. “Si tratta di un risultato straordinario - ha sottolineato Alfieri - frutto della sinergia e della collaborazione con gli attori del comparto, in particolare Uncem, sindacati, presidenti di Comunità montane, partendo dall’impulso dato dal presidente De Luca che, durante la campagna elettorale delle scorse regionali, assunse l’impegno di affrontare e risolvere un problema spinoso che nessuno aveva mai voluto affrontare. Oggi abbiamo scritto una pagina importante per la Campania, che restituisce dignità e rispetto ad un comparto che è sempre stato trattato con sufficienza”. (Ren)