Napoli: annullata cerimonia inaugurazione Largo Pignatelli a causa della protesta dei dipendenti della ditta di pulizie dell'Anm

- "Un’azione ingiustificata ed illegittima che ha causato enormi disagi alla città e ai suoi abitanti". Questo per l’amministrazione comunale di Napoli in una nota "è il folle risultato dell’azione dei dipendenti delle ditte di pulizie che ha bloccato l’uscita stamani dei bus Anm e dei treni della metropolitana. Azione tra l’altro rivendicativa delle spettanze di gennaio, tra l’altro non ancora maturate" che da Palazzo san Giacomo ritengono "ingiustificata oltre che abnorme". "Infatti già nella serata di ieri -prosegue la nota del comune - l’azienda di trasporto pubblico aveva attivato la procedura con il giudice del concordato Anm per il pagamento entro fine mese di oltre il 90% degli stipendi salvo il conguaglio che sarebbe arrivato in pochi giorni dopo le certificazioni delle ditte di pulizie". Per un atto di rispetto e sensibilità nei confronti della cittadinanza che è stata duramente colpita da questa scellerata azione il sindaco de Magistris d’intesa con il Ministro Delrio ed il Presidente De Luca ha annullato la partecipazione all’inaugurazione dell’area riqualificata di Largo Pignatelli che avverrà comunque alla presenza dei tecnici e dei rappresentanti di Metropolitana e Ansaldo", conclude la nota. (Ren)