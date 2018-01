Napoli: Panini-Calabrese, cittadini senza trasporto pubblico. Azioni da codice penale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel caso della retribuzione del mese di gennaio - hanno proseguito - l'azienda Anm ha dichiarato in sede di Prefettura meno di 24 ore fa: che avrebbe pagato subito 600.000 euro, sui 700.000 mila necessari all'azienda Samir per corrispondere le retribuzioni del mese di gennaio; la parte rimanente sarebbe stata versata non appena rendicontate le attività effettivamente svolte; infine è stato chiarito ulteriormente che, essendo Anm in procedura concordataria, alcuni passaggi dipendevano non da volontà politica o da problemi economici, quanto dalla procedura avviata. L'azienda Samir ha dichiarato in sede prefettizia di accettare queste condizioni. Pertanto che in questa situazione e senza il benché minimo rischio per le retribuzioni, il giorno 24 gennaio, si lascino a piedi centinaia di migliaia di cittadini è un atto di gravissima irresponsabilità che non può finire a tarallucci e vino né può portare a soluzioni estemporanee sempre giustificate da problemi di ordine pubblico che non farebbero che legittimare azioni che appartengono al codice penale e non al codice sindacale". (Ren)