Trasporti: Sapignoli (Lega), Napoli prigioniera e vittima delle incapacità di questa amministrazione

- "Altro che capitale mondiale dei trasporti come sostenuto dal sindaco De Magistris solo qualche mese, Napoli è stata trasformata nella capitale mondiale delle inaugurazioni inutili. Oggi hanno scomodato anche il ministro Del Rio, che bene ha fatto a non prestarsi all'ennesima pagliacciata. Mentre la città continua a districarsi tra enormi disagi procurati alla viabilità e alla mancanza di fondi per i lavoratori del comparto, scopriamo, grazie al lavoro della stampa, ulteriori dettagli che confermano quanto denunciamo da mesi". Così, in una nota, Simona Sapignoli, coordinatrice della Lega a Napoli. (segue) (Ren)