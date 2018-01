Trasporti: Sapignoli (Lega), Napoli prigioniera e vittima delle incapacità di questa amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancanza dei pezzi di ricambio per gli interventi, gli stipendi saldati in ritardo, i treni di misura inadeguata alle gallerie della metro - ha aggiunto -, sono i segnali che la città è governata in maniera inadeguata e con picchi d'improvvisazione vergognosi. Come nel caso della Villa Comunale: vogliono vendersi una piccola aiuola come il ripristino della flora botanica. Noi, al fianco dei movimenti, abbiamo presentata interrogazione al ministro di competenza, grazie al senatore Raffaele Volpi, denunciando per primi tutti i presunti abusi e le inadeguatezze delle scelte per il restauro della Villa Comunale, ormai emblema, insieme al cantiere di Chiaia, delle incapacità di questa amministrazione". (Ren)