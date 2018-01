Borrelli (Verdi ): arresto Aliberti, nuove ombre sul gruppo consiliare di Forza Italia

- "L'arresto dell'ex sindaco di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti, accusato di scambio di voti con metodi mafiosi, a distanza di pochi giorni dall'inchiesta sulla compravendita di voti che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei consiglieri regionali Armando Cesaro e Flora Beneduce, getta ulteriori ombre sul gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale in cui 4 dei 6 Consiglieri sono indagati per gravi reati". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ricordando che "Aliberti è finito in carcere per un'inchiesta nella quale è accusata di voto di scambio anche la moglie, Monica Paolino, consigliera regionale di Forza Italia". "Alle inchieste che hanno coinvolto Monica Paolino, costretta alle dimissioni da presidente della Commissione anticamorra, la consigliera Beneduce e il presidente del gruppo, Armando Cesaro, si aggiunge quella che ha portato all'obbligo di dimora per Maria Grazia Di Scala accusata di falso e truffa" ha ricordato Borrelli per il quale "è davvero desolante constatare che la maggioranza del gruppo consiliare di Forza Italia, il 66%, è alle prese con gravissime accuse".(Ren)