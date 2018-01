Napoli: appello a dedicare una via a Roberto Mancini nel comune di Caivano

- Conosciuto come il poliziotto della terra dei fuochi Roberto Mancini ha dedicato la vita, insieme alla propria squadra, a quella che oggi tutti conosciamo come, appunto, la terra dei fuochi. Roberto Mancini è morto di tumore il 30 aprile 2014, un altro agente della squadra è morto di leucemia, altri due si sono ammalati. La commissione nazionale ambiente di AICS, l’Associazione italiana cultura sport. lancia una sottoscrizione per dedicare una via a Roberto Mancini ed alla sua squadra nel comune di Caivano, uno dei più colpiti tra i 57 comuni campani coinvolti nella terra dei fuochi. Il primo autorevole sottoscrittore della petizione è Marco Di Lello,segretario della commissione bicamerale antimafia. (segue) (Ren)