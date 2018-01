Napoli: appello a dedicare una via a Roberto Mancini nel comune di Caivano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberto Mancini rappresenta un esempio straordinario di impegno per gli altri, per il bene comune anche a costo della propria vita condotto con grande naturalezza e semplicità. Ma sembra che sia scivolato rapidamente nel dimenticatoio. Lui e la sua squadra. Persino cercando sul sito della Treccani, l'unico Roberto Mancini che emerge dalle ricerche è il noto giocatore/allenatore" così Andrea Nesi responsabile ambiente di AICS. "Quella di Roberto Mancini e della sua squadra, dovrebbe essere una storia da portare nelle scuole di ogni ordine e grado. Emblematica di un modo di pensare ed agire che dovrebbe albergare in ognuno di noi, per quel che ci è possibile. Ma sopratutto di facile comprensione per i giovani sui quali ricadono le aspettative per il futuro ma anche le ricadute di ciò che stiamo compiendo nel presente" ha detto Nesi. (Ren)