Napoli: nasce l'assemblea per l'Osservatorio sulle carceri campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 26 Gennaio 2018 alle ore 14.30, presso il Consiglio Regionale della Campania - Sala Convegni, I° piano - Isola F13 - Centro Direzionale di Napoli, il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, riunirà tutte le Associazioni e le Cooperative che operano nelle carceri campane per istituire l'Assemblea per la costituzione dell'Osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione. All' incontro interverranno il presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, l'Assessore Regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini e il presidente della VI Commissione, Tommaso Amabile.(Ren)