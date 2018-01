Credito: per First-Cisl il Banco di Napoli ha i giorni contati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia del Banco di Napoli ha i giorni contati. Una delle più antiche banche italiane sarà a breve assorbita definitivamente dalla capogruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito delle strategie Consiglio d'Amministrazione per la razionalizzazione delle attività. Una scelta, questa, che potrebbe avere ripercussioni devastanti a livello decisionale e occupazionale per Napoli e la Campania". E' quanto si legge in una nota di Anna Borriello, segretario generale regionale della First Cisl Campania: "Il grido d'allarme che avevo lanciato in riferimento al depotenziamento della rete di sportelli Unicredit in Campania è rimasto inascoltato - spiega - . Il processo di impoverimento del nostro territorio continua. Ribadisco la necessità di un rapido e deciso intervento delle istituzioni politiche (Comune e Regione) affinchè ci sia un freno immediato rispetto alla decisione di Intesa San Paolo - prosegue ancora Borriello - . (segue) (Ren)