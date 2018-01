Credito: per First-Cisl il Banco di Napoli ha i giorni contati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta perdendo completamente di vista la reale funzione del Credito che deve essere il motore dell'economia locale e non è possibile che si assista passivamente a questa perdita di centri decisionali che aumentano il gap già evidente tra nord e sud del paese". Sulla stessa lunghezza d'onda il pensiero di Enrico Cocciolla, segretario della First Cisl Campania: "Non condividiamo assolutamente questa decisione che inevitabilmente porterà conseguenze pesanti per Napoli e la Campania sia a livello occupazionale che decisionale. Quanto accaduto anni addietro con il Banco di Sicilia incorporato da Unicredit rappresenta purtroppo un modello di progressivo depauperamento che non possiamo accettare per il nostro territorio, che avrebbe invece bisogno di ulteriore sviluppo. Saremo particolarmente vigili sulle modalità di questa fusione ma come ha detto il Segretario Regionale Anna Borriello richiediamo il sostegno e l'intervento delle forze politiche locali che ci auguriamo vogliano affiancarci e sostenerci in questa complessa situazione". (Ren)