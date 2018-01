Napoli: Gaeta, inaugurato il murales in risposta alle babygang

- E' stato inaugurato alla presenza dell'assessore al Welfare del comune di Napoli Roberta Gaeta, il murales lungo 35 metri realizzato alla Scuola G. Pascoli dai ragazzi dell'Educativa territoriale "Oltre la strada" di Secondigliano in sinergia con gli studenti della scuola di decorazione dell'Accademia di Belle Arti, per il progetto "Viaggi oltre il muro". "Babygang? Questa è la nostra risposta - ha spiegato Gaeta - arte e cultura per favorire l'inclusione sociale dei nostri ragazzi e migliorare il rapporto con gli adulti, che non possono essere parte passiva di questo processo di crescita collettivo". "L'idea - ha continuato - è nata dalla possibilità e dalla necessità di utilizzare l'Arte, quale strumento di fondamentale importanza, nella costruzione del processo educativo rivolto ai minori in un quartiere fortemente a rischio, che punti all'educazione della cura e del bello, sviluppando in tal senso affezione ed appartenenza ai propri luoghi d'origine". (segue) (Ren)