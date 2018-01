Napoli: Gaeta, inaugurato il murales in risposta alle babygang (2)

- ​"Progetti come questo, infatti - ha aggiunto l'assessore -, si inseriscono perfettamente nella nostra visione di politiche sociali. Dobbiamo sopperire a lacune sociali radicate nel tempo, non basta la repressione: dobbiamo fornire ai nostri giovani un'alternativa, che sia nel bello dell'arte ad esempio. E coinvolgere gli adulti nella realizzazione di un murales comune con i ragazzi di Secondigliano è un modo di costruire un ponte tra due realtà adesso troppo distanti. Sono queste iniziative che fanno bene ai nostri territori; ringraziamo l'accademia delle belle arti per l'impegno profuso e come assessorato siamo già all'opera per estendere questo progetto anche alle altre periferie cittadine". (Ren)