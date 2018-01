Napoli: Caupona sostiene la ricerca archeologica in favore dell’antica Stabia (2)

- Ma l’obiettivo è completare quanto prima l’intera mappatura digitale in 3D di Stabiae affinché possa essere messo a disposizione della comunità scientifica un importante modello di studio archeologico della città antica. Un obiettivo ambizioso che, però, richiede anche un notevole sforzo in termini di risorse economiche. Per questo Caupona ha deciso di devolvere una parte del ricavato dell’evento “Felix Stabiae” alla realizzazione della mappatura completa tridimensionale di Stabiae. La serata-evento si compone di tre momenti connessi tra loro: la rappresentazione teatrale della “Flaviana” di Libero D’Orsi a cura di Gaetano Aiello e Rita Barretta; la cena con menù degustativo (disponibile anche per vegetariani e celiaci) basato sulle ricette della Pompei di duemila anni fa (che ovviamente rappresenta la peculiarità dell’archeo-ristorante pompeiano) e, infine, l’intrattenimento a tema – sempre ispirato all’antica Roma – a cura dei rievocatori storici dell’associazione “Legio I Adiutrix”. (Ren)