Di Scala (Fi): esami oss sbloccati, restano forti incognite e serve tavolo tecnico

- "Malgrado il permanere di alcune incognite sulla legittimità della composizione delle commissioni di esame, grazie alle nostre sollecitazioni, chi ha frequentato e concluso un corso di formazione per Operatore socio sanitario potrà ora sostenerne l'esame conclusivo e conseguire il titolo". Lo rende noto la Consigliera regionale campana di Forza Italia, Presidente della Commissione Sburocratizzazione della Regione Campania, Maria Grazia Di Scala a margine della seduta di Commissione convocata in audizione sul Disciplinare per lo svolgimento degli esami finali dei corsi finanziati e autofinanziati e sulla sospensione dello svolgimento degli esami finali per i percorsi formativi Operatori Socio Sanitari, presenti le rappresentanze istituzionali e sindacali del settore della Formazione in Campania. (segue) (Ren)