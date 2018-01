Calcio: Hamsik presta sua maglia a esposizione museo

- Ha prestato la sua maglietta, quella indossata quando ha segnato il gol del record numero 116, alla mostra 'Il Napoli nel mito - Storie, campioni e trofei mai visti', inaugurata oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Marek Hamsik l'ha sistemata in una bacheca dove rimarrà fino alla fine della rassegna, il 28 febbraio prossimo, poi la riporterà a casa. Tra i cimeli esposti ci sono anche le due coppe degli scudetti conquistati dal Napoli a cavallo fra gli anni '80 e gli anni '90. ''Stiamo facendo tutto il possibile – ha detto Hamsik - per portare a Napoli la coppa dello scudetto, questa città se lo merita. Ci pensiamo tantissimo, ormai dopo oltre venti giornate siamo la' e combattiamo per arrivare primi alla fine''. ''Tutto il gruppo – ha sottolineato il campione - ha in testa il titolo, ci aspettano partite sulla carta facili ma sul campo difficili e allora dobbiamo tenere la testa bassa e portare a casa più vittorie possibili. Ora ci aspetta un mini ciclo al San Paolo a partire da domenica quando sicuramente verranno in 50 mila: vogliamo sfruttare queste partite e provare a vincerle tutte. La nostra forza sono anche i nostri tifosi''. (segue) (Ren)