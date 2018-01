Campania: sottoscritto il contratto regionale di categoria degli operai idraulico forestali

- Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, la Regione Campania e le delegazioni regionali delle organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il Contratto integrativo regionale di categoria (Cirl) relativo agli operai idraulico-forestali in forza alle comunità montane e alle province. Il nuovo contratto, stipulato dopo ben dieci anni dal precedente, recepisce le importanti novità introdotte dal Regolamento forestale, approvato dalla Giunta regionale lo scorso 26 settembre. “Grazie al nuovo Regolamento sulla forestazione e a questo contratto - ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca - abbiamo rivoluzionato il sistema forestale della Campania, secondo principi di integrazione multisettoriale ed in chiave produttiva, multifunzionale ed ambientale. Abbiamo previsto un ruolo più ampio ed articolato per gli enti delegati, il cui nuovo compito è la manutenzione, protezione e valorizzazione dei territori montani nel loro complesso, e puntato alla stabilità, specie occupazionale, e alla valorizzazione degli operai idraulico-forestali attraverso un serio piano di formazione professionale”. “Stiamo trasformando profondamente il comparto forestale - ha concluso De Luca - che, da peso ormai insostenibile, diventerà motore di sviluppo sostenibile in aree a rischio di marginalizzazione, sganciato dalle logiche assistenziali del passato ed ancorato esclusivamente al perseguimento di una vera produttività economica e sociale”. (segue) (Ren)