Napoli: Panini-Calabrese, cittadini senza trasporto pubblico. Azioni da codice penale

- "L'aver lasciato senza trasporto pubblico centinaia di migliaia di cittadini, con il ricorso al blocco notturno del deposito della linea 1, l'occupazione dei binari, il sabotaggio degli stessi con la collocazione di pietre sulle rotaie e con il blocco contemporaneo dei quattro depositi dei bus di Anm, è un'azione organizzata per finalità del tutto lontane e completamente estranee dalle ragioni di una legittima protesta di lavoratori". Così, in una nota congiunta, gli assessori alle Attività Produttive e alla Mobilità del comune di Napoli, Enrico Panini e Mario Calabrese "Che poi si tratti di un'iniziativa spontanea, ovviamente, - hanno aggiunto - lo lasciamo al libro delle favole. La situazione è riassumibile in poche righe. Contrattualmente il pagamento delle retribuzioni di una mensilità, per i lavoratori del comparto servizi, può essere legittimamente effettuato entro la metà del mese successivo". (segue) (Ren)