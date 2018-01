Napoli: S. Guangi (Fi), proteste folli? Follia è lasciare lavoratori senza stipendio per due anni

- "Definire 'folle', come fa l'amministrazione comunale di Napoli, una protesta più che comprensibile è nascondersi dietro le proprie responsabilità: follia pura è non aver evitato che tutto questo accadesse, follia pura è aver lasciato i lavoratori senza stipendio per mesi e mesi. De Magistris sa bene che in piazza a Piscinola non ci sono facinorosi o scellerati, ma lavoratori di aziende che non vedono spettanze anche da due anni". Lo ha affermato Salvatore Guangi, consigliere di Forza Italia e Vice presidente del consiglio comunale di Napoli. "Ci dica il sindaco di Napoli che cosa dovrebbe fare chi è stato portato all'esasperazione e non sa neppure più come mettere un piatto a tavola", ha aggiunto Guangi. (segue) (Ren)