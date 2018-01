Napoli: Ronghi (Mns), de Magistris ha la responsabilità politica e morale del disastro-Anm. Si dimetta

- "De Magistris ha la responsabilità politica e morale del disastro-Anm, della disperazione dei lavoratori diretti e dell'indotto e di quanto avvenuto alla stazione della metropolitana di Piscinola dove i lavoratori sono stati caricati dalla Polizia". E' quanto ha affermato il coordinatore regionale campano di Mns, Salvatore Ronghi. "Il sindaco non può assolutamente permettersi di attaccare i lavoratori perché il disastro-Anm è una sua responsabilità, incluso lo stato di disperazione in cui versano i dipendenti di azienda e dell'indotto. Quindi, 'tolleranza zero' nei confronti di un sindaco che ha messo in ginocchio la città", ha sottolineato Ronghi, per il quale "'parte lesa' sono i napoletani che, a causa della sua incapacità amministrativa, non possono contare su un servizio di trasporto pubblico, e gli stessi lavoratori che non possono contare sul proprio stipendio. Allo stato in cui ha ridotto Napoli e l'Anm, De Magistris dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità politica e liberare la città dalla morsa di insicurezza, di illegalità e di sottosviluppo in cui l'ha costretta, per consentirle di tornare presto al voto ed eleggere un vero sindaco di Napoli".(Ren)