Francesco Emilio Borrelli (Verdi): parcheggio selvaggio davanti Teatro Bellini

- "Certa gente non ha il senso della misura come dimostra il caso della signora che parcheggia in modo selvaggio la sua auto in mezzo alla strada in Via Costantinopoli, all'altezza della strada che porta al Teatro Bellini, ostruendo l'accesso allo scivolo per disabili e alle strisce pedonali oltre a occupare parte della carreggiata creando ostacoli alla circolazione, con la complicità del parcheggiatore abusivo che gestisce l'area". A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il conduttore della Radiazza su radio Marte, Gianni Simioli, che hanno postato i video su facebook in cui si vede che "la stessa signora "pizzicata" qualche mese fa ha parcheggiato nello stesso modo incivile la sua auto, con la sola differenza che, questa volta, non aveva la pelliccia che indossava la volta scorsa". "Purtroppo la piaga dei parcheggiatori abusivi non potrà mai essere risolta se non ci sarà una veria repressione e una certa borghesia non cambierà atteggiamento continuando a utilizzarli per parcheggiare come vogliono, senza alcun rispetto per i diritti degli altri" ha concluso Borrelli sottolineando che "oltre alla signora, in tanti,trasformano le aree adiacenti in un immenso parcheggio abusivo occupando interamente i marciapiedi di Via Costantinopoli che diventano impraticabili per i pedoni".(Ren)