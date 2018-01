Borrelli (Verdi): morto sui binari potrebbe essere stato vittima delle baby gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciro potrebbe essere rimasto vittima di una rapina finita male o di un'aggressione, magari delle baby gang, ed è necessario che forze dell'ordine e Magistratura non lascino nulla di intentato per trovare la verità, visto che, stando alle prime indiscrezioni sulle indagini in corso, sembra ormai certo che non sia stato un suicidio". A chiederlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli che, nel corso de La radiazza, ha raccolto le testimonianze di amici di Ciro che non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio e hanno promosso anche una fiaccolata per chiedere di fare luce su quanto è successo. "Tutti coloro che, nelle ore in cui Ciro era alla stazione centrale di Napoli, erano lì collaborino alle indagini per capire perché un sedicenne è stato ucciso o se c'è stato un incidente" hanno aggiunto Borrelli e Simioli per i quali "è necessario fare chiarezza anche per capire se c'è il coinvolgimento di qualche baby gang in questa vicenda oscura che ha portato alla morte di un sedicenne".(Ren)