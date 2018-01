Salerno: omicidio Vassallo: marcia per chiedere giustizia

- Una marcia per la giustizia si terrà il prossimo 10 febbraio ad Acciaroli, frazione di Pollica, nel Cilento, per scongiurare la richiesta di archiviazione delle indagini sull'omicidio dell'ex sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre del 2010 e i cui responsabili non sono mai stati individuati. La marcia "Per Angelo. Conoscere la verità per ricredere nella giustizia", è stata organizzata dalla "Fondazione Angelo Vassallo", e vedrà la partecipazione di decine sindaci provenienti da ogni parte d'Italia, oltre che di numerose associazioni civili. "Dopo cinque anni di assenza - spiega Dario Vassallo, fratello del sindaco e presidente della fondazione - abbiamo deciso di tornare ad Acciaroli per ricordare Angelo. Saremo in tanti per chiedere verità e giustizia, perché non è accettabile che lo Stato rinunci a cercare chi ha ucciso lo Stato". (segue) (Ren)