Sanità: Cirielli (FdI), consulente di De Luca nominato primario. Presenterò denuncia

- "La nomina di Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca già imputato in altro procedimento per concussione, a primario dell'unità di Cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, avvalora i sospetti adombrati da numerosi quotidiani locali , ingenerando i sospetti di un sistema di favori e ricatti nella sanità campana". Così, in una nota, Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli di Italia, annunciando un "esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno oltre ad una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta e di una interrogazione parlamentare sia sulla nomina di Coscioni che sulla rimozione dell'ex direttore generale Nicola Cantone". (Ren)