Napoli: da domenica al Teatro Augusteo il musical "Spamalot"

- Al Teatro Augusteo di Napoli, da domenica 28 gennaio fino a domenica 04 febbraio 2018, andrà in scena il musical "Spamalot", tratto da "Monty Python e il Sacro Graal", film-cult del più grande gruppo comico di tutti i tempi. Sarà Stefano Belisari, conosciuto con lo pseudonimo Elio, leader del complesso Elio e le Storie tese, a vestire i panni di Re Artù, arruolando per un'importante missione i cavalieri della tavola rotonda. A raccogliere la sfida dell'adattamento in italiano del musical scritto da Eric Idle e John Du Prez è Rocco Tanica, grande appassionato conoscitore dell'opera dei Monty Python, che ha dichiarato: "Trentaquattro anni fa vidi al cinema Monty Python, "Il senso della vita", e fu una folgorazione. È un onore essere stato scelto per quest'incarico". La regia è stata affidata a Claudio Insegno, che ha già diretto altri successi come "Jersey Boys" e "La febbre del sabato sera". La direzione musicale è di Angelo Racz, la coreografia è affidata, invece, a Valeriano Longoni. (Ren)