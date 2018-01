Napoli: Verdi, parcheggiatori abusivi si sentono impunti e padroni della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Neanche il tempo di finire i lavori e di riconsegnare ai napoletani l'area antistante Villa Pignatelli e il resto di via Chiaia che i parcheggiatori abusivi si sono già impossessati dei marciapiedi antistante lo storico edificio trasformandoli in un'area per la sosta di auto e moto". A denunciarlo i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, il ccapogruppo nel Consiglio della prima municipalità di Napoli, Benedetta Sciannimanica, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, sottolineando che "quel parcheggio selvaggio potrebbe danneggiare il marciapiedi ancor prima dell'inaugurazione". (segue) (Ren)