Daniele (Pd): "La svolta della sanità in Campania deve essere rappresentata dai diritti e dal lavoro stabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina presso l'Ospedale Antonio Cardarelli – a detto il consigliere regionale Gianluca Daniele - ho incontrato il direttore generale Ciro Verdoliva, alcuni importanti primari, le organizzazione sindacali e rappresentanti del lavoro precario che possiamo individuare in tre aree: area medica, area dirigenza non medica e area comparto, con rapporti di lavoro definiti da contratti a tempo determinato e a progetto. Il Cardarelli è il simbolo della sanità nella nostra regione che, con grande difficoltà, sta rappresentando la scommessa di far uscire la sanità campana dal baratro in cui l'aveva spedita il centrodestra di Caldoro. In questa struttura, così come ho potuto verificare oggi, vi sono delle vere e proprie eccellenze dal punto di vista professionale, sia nel comparto medico che infermieristico, lavoratori che tutta Italia ci invidia. (segue) (Ren)