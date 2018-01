Daniele (Pd): "La svolta della sanità in Campania deve essere rappresentata dai diritti e dal lavoro stabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera scommessa della nostra sanità sarà riuscire ad invertire i criteri di riparto della spesa sanitaria nazionale che, purtroppo, in maniera del tutto inaccettabile, penalizzano il Mezzogiorno e la Campania che, invece, avrebbero necessità di potersi misurare in maniera paritaria con le altre regioni. Oggi l'emergenza, per me, è rappresentata dal lavoro precario che, così come del resto si è impegnato il Presidente De Luca, dobbiamo assolutamente stabilizzare nel primo semestre del 2018, salvaguardando una eccezionale professionalità nell'interesse, prima di tutto, dei cittadini e degli utenti. La vera svolta nella sanità è rappresentata dai diritti e dal lavoro stabile", ha concluso il consigliere regionale Gianluca Daniele. (Ren)