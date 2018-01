Borrelli (Verdi): Esposito sbaglia a negare l'influenza della serie Gomorra sulle baby gang

- "Nessuno pensa che Gomorra sia la causa della violenza delle baby gang, ma di certo sbaglia chi pensa che quella serie televisiva non influenzi i giovanissimi che, spesso, sono anche i componenti dei nuovi clan composti da affiliati sempre più giovani". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza ricordando che "molti magistrati, docenti ed esperti sono preoccupati per come la serie sta influendo sulle nuove generazioni di criminali e non". "Non dimentichiamo poi che, in alcuni casi, i figli dei boss veri sono diventati protagonisti della fiction come è avvenuto con il piccolo Nicola, Neko per amici e parenti, figlio di Gaetano Marino Mckay, boss del clan degli Scissionisti di Scampia assassinato a Terracina nel 2012" hanno aggiunto Borrelli e Simioli sottolineando che "la scena di Gomorra di cui era protagonista, che dura circa 4 minuti, era molto simile alla storia degli Scissionisti al punto da sembrare un omaggio a quella storia criminale". (segue) (Ren)