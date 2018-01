Borrelli (Verdi): Esposito sbaglia a negare l'influenza della serie Gomorra sulle baby gang (2)

- "Invece di limitarsi a contestare chi evidenzia le conseguenze di Gomorra, lo stesso Salvatore Esposito, che interpreta il boss Genny Savastano, potrebbe fare qualcosa chiedendo alla produzione di inserire nelle storie che interpreta anche chi ogni giorno contrasta la camorra, a cominciare dai poliziotti e dai magistrati" hanno aggiunto Borrelli e Simioli precisando che "raccontare la camorra come fanno in Gomorra non fa neanche un buon servizio alla realtà visto che, come dimostra anche l'inchiesta che oggi ha portato alla decapitazione del clan Moccia, la realtà è fatta di una continua lotta tra camorristi e forze dell'ordine e magistratura e quindi rinnoviamo l'appello anche a Saviano affinché, nella quarta serie di Gomorra, già in fase di scrittura, siano inserite anche figure positive e non solo affiliati ai vari clan". (Ren)