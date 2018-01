Caserta: sui fatti di Bellona interviene Procura di Santa Maria Capua Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai gravi fatti occorsi nel pomeriggio di ieri, a Bellona (CE) – si legge in una nota - quest'Ufficio tiene a precisare che alcuna denuncia risulta essere stata sporta dalla signorra Anna Carusone nei confronti del proprio coniuge Davide Mango e né da altri familiari nei confronti di quest'ultimo. Pertanto – continua la nota -, questa Procura non è stata mai investita delle vicissitudini afferenti i due coniugi e dell'eventuale conflittualità esistente fra i medesimi. La tragicità degli eventi impone ancora una volta di ribadire che, a fronte di eventuali situazioni di conflittualità, venga operata una denunzia da parte delle donne interessate, onde consentire l'emersione di situazioni di violenza domestica e far sì che vi possa essere il pronto intervento delle forze dell'ordine, dei servizi sociali operanti sul territorio e dell'autorità giudiziaria’. (segue) (Ren)